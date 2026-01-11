Компания Boston Dynamics, принадлежащая автоконцерну Hyundai, впервые публично продемонстрировала человекоподобного робота Atlas на выставке CES 2026 в Лас-Вегасе. Показ стал заметным этапом в развитии гуманоидной робототехники и усилил конкуренцию между ключевыми игроками рынка, включая Tesla и другие технологические компании. Об этом сообщает издание 1news.

Во время презентации Atlas самостоятельно поднялся с пола, уверенно прошелся по сцене, помахал зрителям и продемонстрировал плавные и скоординированные движения корпуса и головы. По словам генерального менеджера направления гуманоидных роботов Boston Dynamics Закари Яковски, на выставке робот управлялся дистанционно инженером, однако в реальных условиях Atlas будет способен передвигаться и выполнять задачи в автономном режиме.

В компании также сообщили, что серийная версия гуманоидного робота уже находится в разработке и ориентирована на промышленное применение. Ожидается, что к 2028 году Atlas начнет участвовать в сборке автомобилей на заводе Hyundai по производству электромобилей в штате Джорджия. В завершение демонстрации прототип эффектным жестом представил статичную модель промышленной версии Atlas, отличающуюся обновленным дизайном и синим цветом корпуса.

