Арест Рамиза Мехтиева продолжает оставаться в Азербайджане темой дня. Шутка ли: ещё вчера он был одним из самых влиятельных чиновников, встречался с иностранными делегациями, считался «серым кардиналом», отвечал за политическую идеологию в стране… И вдруг — арест, причём обвинение предъявлено по очень тяжёлым статьям, вплоть до измены Родине.

По понятным причинам сторона обвинения не торопится официально раскрывать подробности. Во-первых, следственные органы вообще не любят лишней огласки. Во-вторых, раскрывать подробности до суда по понятным причинам не принято.

Тем не менее, в прессу, социальные сети и другие открытые источники уже попадают сведения, скажем так, о закулисной деятельности Рамиза Мехтиева. В том числе и в таком деликатном вопросе, как «матерная оппозиция», которой, как выясняется, господин Мехтиев оказывал финансовую поддержку и вообще приложил руку к её формированию.

То, что все эти шавки, дружно тявкающие на Азербайджан из-за рубежа, действуют не по душевному порыву и не из жажды реформ и демократии, а выполняют заказ, откровенно говоря, было ясно уже давно. Специалисты хорошо знают: такого рода деятельность требует солидной финансовой подпитки. Это только кажется, что для того, чтобы вести подобного рода видеоблог, достаточно поставить перед собой компьютер или даже смартфон с камерой, нажать кнопку «запись» и нести любую ахинею. На самом деле во всех этих эфирах используются профессиональные студии, профессиональное — и достаточно дорогое — оборудование, не говоря уже о том, что подобные видеосюжеты часто готовит целая команда, даже если в кадре один человек. Профинансировать всё это только за счёт пособия для политических беженцев или монетизации самого блога невозможно. Азербайджан — страна небольшая, здесь не может быть таких цифр подписки, чтобы эта деятельность могла финансироваться за счёт рекламы. И самое главное — всей этой «матерной оппозиции» кто-то предоставляет контент. То есть направленную ложь, слегка — для достоверности — перемешанную с правдой.

И вот теперь становится понятно, кто и зачем не только финансировал всю эту, пардон, матерящуюся свору, но и поставлял ей материалы, которые надлежало озвучить в эфире. Около года назад в этой тусовке грянул скандал в стиле «жабагадюкинга». Широко известный в узких кругах Афган Мухтарлы, из которого попеременно лепили то «журналиста-расследователя», то «политзаключённого», то «политического беженца», обвинил другого «политбеженца» — Турала Садыглы — в том, что сначала его отец встречался с кем-то из правительственных структур, а затем и сам «несгибаемый оппозиционер» в одной из европейских стран провёл встречу с представителем власти.

И пока два «борца за демократию» усиленно обменивались любезностями в интернете, многие, в том числе и Minval, задавали вполне ожидаемый вопрос: кто, удобно устроившись в высоких кабинетах, тайно и конфиденциально сотрудничает с зарубежной «матерной оппозицией»? Кто поставляет им так называемые «инсайды» и «утечки», где ложь для достоверности слегка разбавлена правдой? Кто из представленных в высших эшелонах власти снабжает «правдоподобной клеветой» того же Турала Садыглы — одного из самых, пардон, отвратительных персонажей из числа фонтанирующей нечистотами «оппозиции»? С какой целью им поставляется «компромат» на тех или иных госчиновников? Чего хотят добиться, объявив своей мишенью некую «команду олигархов в правительстве», которые будто бы заработали миллионы?

Теперь ответ на этот вопрос постепенно проясняется. Слишком многое указывает на то, что «матерную оппозицию» за нужные ниточки дёргал не кто иной, как Рамиз Мехтиев. Более того, как сегодня утверждают, в частности, правозащитники, «сотрудничал» он и с таким малоприятным персонажем, как Лейла Юнус. Азербайджанские журналисты слишком хорошо помнят, что в то время, когда Рамиз Мехтиев находился у власти, многие СМИ использовались для «слива» компромата и войны группировок. Теперь этот «опыт» перенесли на «матерную оппозицию», но цели уже изменились: раскачать пытались в общем ситуацию в Азербайджане — по заказу одной из известных стран.

Но не вышло. И не могло выйти. Во-первых, умные люди хорошо знают: революцию невозможно ввезти из-за рубежа, тем более силами таких персонажей, как Турал Садыглы. А во-вторых, места и свободы рук для «пятой колонны» в Азербайджане не будет. Только за последнее время был задержан и находится под следствием Аднан Ахмедзаде. Теперь настала очередь Рамиза Мехтиева. И вряд ли это конец «цепочки».

Интересно, конечно, что теперь будет делать «матерная оппозиция», которая лишилась и спонсора, и поставщика контента. Но это уже не наши проблемы.