В следующем месяце ожидается возвращение 900 семей в Агдам.

Как передает Minval Politika, об этом заявил специальный представитель Президента по Агдамскому, Физулинскому и Ходжавендскому районам Эмин Гусейнов, выступая на III Азербайджанском Национальном Градостроительном Форуме, проходящем в Ханкенди.

Он отметил, что в рамках программы «Большое Возвращение» в ближайшее время планируется переселение новых жителей в Агдам.

«В следующем месяце ожидается возвращение первых 900 семей в Агдам. Это — следующий этап процесса Большого Возвращения, и это радостная новость для всех нас», — подчеркнул Эмин Гусейнов.

По его словам, на данный момент в регионе восстановлены 16 магистральных дорог (в общей сложности 600 километров), а также реконструирована железная дорога Баку–Агдам. Один международный аэропорт был введён в эксплуатацию всего за 8 месяцев.

Специальный представитель добавил, что в трёх сёлах Агдама уже завершено заселение, примерно 4 тысячи человек вернулись назад.

«Эти люди вернулись на родную землю, у них есть дома и рабочие места. Самое главное — жизнь уже восстанавливается», — отметил Э. Гусейнов.

В настоящее время в регионе экономически активное население составляет 2 200 человек, уровень безработицы ниже 8 процентов.

«Вы уже знаете, что первые переселения состоялись в Красный Базар, Сус и посёлок Гадрут. Этот процесс продолжится до конца года. Мы надеемся, что до конца года обеспечим переселение ещё 1300–1500 семей в Ходжавендский район, и этот процесс продолжится в 2026 году. В целом, все наши проекты идут по графику», — добавил Эмин Гусейнов.