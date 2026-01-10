В посёлке Масазыр Абшеронского района на улице А. Вахида произошёл пожар в многоэтажном жилом доме.

Как сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям, информация о происшествии поступила в экстренные службы, после чего к месту были немедленно привлечены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание, произошедшее в электрической шахте 11-этажного жилого дома, было в кратчайшие сроки ликвидировано, не допустив его распространения, в том числе на квартиры.

В результате пожара в шахте сгорели электрические кабели протяжённостью около 30 метров.

В рамках мер безопасности из здания были эвакуированы 25 жильцов, в том числе 10 несовершеннолетних.

Один человек отравился дымом.

Квартиры и жилой дом были защищены от огня.