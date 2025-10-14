Ограничение количества такси в Баку приведет к резкому повторному скачку цен. Об этом Minval сообщил глава Ассоциации водителей такси Азербайджана Эльшад Эльдаров. Кабинет министров «обрадовал» нас очередным решением: лимитировал количество выдаваемых лицензий для автомобилей, пригодных для такси на территории Баку, на уровне 25 тысяч. В решении отмечено, что данная цифра в дальнейшем может быть изменена, поскольку Министерству цифрового развития и транспорта поручено ежегодно до 1 августа представлять Кабмину обновленный лимит по количеству дополнений к разрешениям на таксомоторные перевозки в пределах административной территории столицы. Данное решение вступает в силу с 1 ноября 2025 года и будет действовать до даты установления нового лимита.

Как пояснил Эльдаров, сославшийся на неофициальные данные, на данный момент в Баку работает около 40 тысяч такси, и ограничение их числа может привести к 30-процентному росту цен на перевозки — это как минимум.

«По официальным данным, размещённым на сайте Государственного комитета статистики, 10,8 тыс. человек получили сертификаты на деятельность такси, также было выдано более 5,6 тыс. пропусков. То есть официально выданные разрешения ещё не достигли установленного лимита. Однако нельзя забывать о нелицензированных перевозчиках и таксистах, которые работают “во дворах” — их также довольно много», — отметил собеседник.

Между тем введение ограничений на количество такси, с одной стороны, приведет к резкому скачку цен, с другой — способствует расширению теневого рынка таксоперевозок. Водители станут дежурить на обочине дорог, поджидая клиентов, как это было в недалеком прошлом, до того, как службы такси более или менее упорядочили и совершенствовали свою деятельность.

«Бороться с нелегальными перевозчиками невозможно. Надо учитывать фактор безработицы», — говорит Эльдаров.

Он считает, что, с одной стороны, данное решение Кабмина носит положительный характер, но, с другой стороны, усложняет условия работы для тех, кто занимается пассажироизвозом.

Собеседник внес ясность в еще один вопрос. Почему лимит такси в Баку установлен именно на уровне 25 000? Всё просто, говорит он: эта цифра ориентирована на статистику зарегистрированных водителей на сайте alo141.az упразднённого Бакинского транспортного агентства. Тогда на учёте находились лица, имеющие VÖEN (идентификационный номер налогоплательщика). С учётом нескольких тысяч неактивных налогоплательщиков получается ориентировочно 25 000 человек.

Однако Эльдаров говорит, что не стоит ждать того, что ежедневно в Баку будут ездить 25 тыс. такси. Надо принять во внимание автомобили, находящиеся на ремонте, попавшие в аварию, а также водителей, отлучившихся от работы по личным делам. Таким образом, в Баку будут активными чуть больше 10 тыс. такси.

Что касается уже выданных лицензий, Эльдаров отметил, что все водители и автомобили будут действовать до истечения сроков выданных им лицензий и разрешений.