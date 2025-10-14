Кабинет министров Азербайджана принял решение «О внедрении ограничений на количество дополнений к разрешениям на перевозку пассажиров легковыми такси».

Согласно документу, максимальное количество дополнений к разрешениям на осуществление пассажирских перевозок легковыми такси в административных границах Баку установлено на уровне 25 000.

Дополнения к разрешениям на осуществление деятельности по перевозке пассажиров легковыми такси будут выдаваться в соответствии с Кодексом о конкуренции Азербайджанской Республики, законами «О лицензиях и разрешениях» и «Об автомобильном транспорте», а также с учётом очередности подачи обращений.

Министерство цифрового развития и транспорта поручено ежегодно до 1 августа представлять Кабинету министров предложения по лимиту количества дополнений к разрешениям на таксомоторные перевозки в пределах административной территории Баку.

Настоящее постановление вступает в силу с 1 ноября 2025 года, и будет действовать до даты установления нового лимита.