Президент США Дональд Трамп заявил, что слышал о столкновениях между Пакистаном и Афганистаном, однако отметил, что с данным конфликтом «придётся подождать».

Причиной, по его словам, является тот факт, что сейчас он занимается урегулированием другого конфликта.

«Я слышал, что сейчас идёт война между Пакистаном и Афганистаном. Я сказал, что им нужно подождать, пока я не начну ими заниматься. Я обязательно поучаствую в этом, потому что, как вы знаете, у меня хорошо получается улаживать конфликты. Я хорош в установлении мира», — сказал Трамп.