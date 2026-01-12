Спецпосланник США по Гренландии, губернатор Луизианы Джефф Лэндри заявил, что Дания якобы повторно «оккупировала» Гренландию после Второй мировой войны, проигнорировав международные договорённости.

По его словам, именно США во время войны обеспечивали защиту суверенитета Гренландии, тогда как Дания, как утверждает Лэндри, не смогла этого сделать. После завершения боевых действий, отметил он, Копенгаген восстановил контроль над островом, обойдя протоколы ООН.

Заявление прозвучало на фоне сообщений в западных СМИ о том, что Великобритания и ряд стран ЕС обсуждают возможность размещения своих военных контингентов в Гренландии для усиления обороны острова в рамках НАТО и предотвращения возможной аннексии со стороны США.