Воодушевившись молниеносной американской операцией в Венесуэле, кремлёвские пропагандисты перестали бороться с пенным образованием у своего великодержавного рта и кинулись угрожать нарушением международного права по принципу «почему им можно, а нам — нет?», будто это нечто новое для России.

Так, привычно тесно приложив к своему прихлебательному аппарату потёртый рупор, небезызвестный широкой публике кремлёвский мозгозасератель Соловьёв призвал «наплевать на международное право» и «подумать о возможности проведения „СВО“ в Армении и Центральной Азии».

«Мы не должны заниматься сейчас ни Сирией, ни Венесуэлой. Мы не должны терять наших позиций. Но самое важное для нас — наше ближнее зарубежье», — выдал осквернённый плевальник телеканализационного вещателя.

«Боевой» клич бывшего употребления воина-словесника в беседе с Minval Politika прокомментировал казахстанский публицист и активист Арман Шораев.

«Как известно, вчера была очень символичная дата — 1 418 дней с начала вторжения России в Украину. Именно столько длилась и Великая Отечественная война, то есть за 1 418 дней российским оккупантам за это время удалось от предместья города Донецка добраться до предместья Покровска, которые разделяет расстояние в 80 км. Вот всё, что можно сказать о „силе“ так называемого русского оружия, русской армии», — сказал эксперт.

Он указал, что по понятным причинам это очень неприятная дата, как и очень неприятное положение для России по всем фронтам, включая военное и политическое в первую очередь: «Поэтому, конечно же, тут был призван в строй господин Соловьёв, который должен был изменить повестку, отвлечь от неё внимание. А как ещё это можно сделать, если Новый год начался с очень плохих новостей для России и для „русского мира“, поскольку венесуэльский режим полностью был смещён благодаря „хирургической“ операции США?»

«Именно там американцы показали, как надо проводить специальные военные операции за 37 минут без единой потери и, самое главное, — достигнув поставленной цели», — обратил внимание активист.

Россия, по его словам, несомненно, продолжает терять уже в новом году «своих верных сатрапов, своих сторонников».

«Вот и Иран сейчас тоже находится в очень большой опасности, где речь идёт буквально о днях или неделях, а не о месяцах. И вполне логично задаётся вопросом господин Соловьёв», — считает Шораев.

В прошлом году, отметил он, Россия «умудрилась потерять не только Азербайджан, но и Армению».

«Все эти годы после развала Советского Союза Россия воспринимала Азербайджан как врага, а поддерживала своего верного союзника — Армению, но в итоге всё закончилось так, как закончилось. Так что и на Южном Кавказе количество союзников России кратно уменьшилось. Тем более Зангезурский коридор имени Дональда Трампа сможет объединить Туран. Регионы России тоже могут после её распада стать частью этого большого тюркского объединения.

Так что Соловьёв вынужденно такое говорит. Думаю, что в условиях, когда они зарылись в степях Украины под Донбассом и не могут ничего сделать с доблестными ВСУ, состояние России на сегодняшний день проводить „СВО“ на территории Центральной Азии или Кавказа — это нечто из области фантастики, просто бред, который привык нести и несёт за денежное вознаграждение Соловьёв», — заключил Шораев.