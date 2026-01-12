Узбекский политолог, директор негосударственного научно-образовательного учреждения «Билим карвони» («Караван знаний»), доктор политических наук Фарход Толипов заявил, что присоединение Азербайджана в ноябре 2025 года к консультативным встречам глав государств Центральной Азии сформировало новые геополитические реалии в регионе.

В интервью авторскому YouTube-каналу «Современный разговор с Расимом Бабаевым» он отметил, что события последних лет последовательно вели к такому результату, поскольку Азербайджан и страны Центральной Азии являются близкими по языку, вере, историческому происхождению и культурному коду народами. По его словам, неслучайно, что эти государства представлены в Организации тюркских государств.

Толипов подчеркнул, что сотрудничество между Азербайджаном и центральноазиатскими странами, в частности с Узбекистаном, развивалось по восходящей и в итоге было выведено на уровень стратегического партнёрства и сотрудничества.

Он пояснил, что стратегическое партнёрство предполагает высокий уровень взаимного доверия, близость позиций на международной арене и союзничество по ключевым вопросам мировой повестки, включая взаимопомощь в случае угроз безопасности.

Комментируя инициативу президента Азербайджана Ильхама Алиева по расширению сотрудничества, в том числе в военной сфере, политолог назвал её уместной и своевременной. Речь, по его словам, идёт о совместных учениях, подготовке военных кадров и углублении военно-технического взаимодействия.

Толипов напомнил, что Азербайджан в последние годы приобрёл значительный военный опыт, включая участие в войне в Карабахе, преодоление геополитических вызовов и поддержку Украины. По его мнению, этот опыт может стать важным стратегическим активом в сотрудничестве со странами Центральной Азии.

Он также отметил наличие у Баку союзнических отношений с Турцией, являющейся членом НАТО, и подчеркнул, что в совокупности все эти факторы позволяют рассчитывать на практические и эффективные результаты инициативы по военному сотрудничеству.

