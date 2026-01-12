В Азербайджане срок прохождения действительной военной службы в мирное время для офицеров, призываемых из запаса на срочную службу, либо добровольно поступающих на действительную военную службу по контракту, сокращён на 6 месяцев.

Соответствующие изменения к Законам «О военной службе» и «О воинской обязанности и военной службе» утвердил президент Ильхам Алиев.

Согласно документу, срок службы для призываемых из запаса и добровольно поступающих по контракту составит 1 год (по окончании которого, по соглашению сторон, они переводятся в кадровый офицерский состав), а для иностранных граждан и лиц без гражданства, поступающих на службу по контракту — до 3 лет (по окончании срока заключается новый контракт по соглашению сторон).