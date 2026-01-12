Узбекский журналист и блогер Никита Макаренко резко отреагировал на заявления российского пропагандиста Владимира Соловьёва, который предложил «наплевать на международное право» и «подумать о возможности проведения СВО в Центральной Азии».

По словам Макаренко, ни в одной стране мира сотрудники государственных СМИ не позволяют себе публично высказывать идеи, отрицающие суверенитет собственной или соседней страны. Исключением, по его мнению, является Россия. При этом журналист подчёркивает, что Соловьёв не высказывает личную позицию, а транслирует месседжи, которые ему поручено донести.

Макаренко отметил, что разговоры об «общем прошлом», «дружбе народов», «славном СССР» и «общей победе» являются лишь ширмой, за которой скрывается неоколониальная политика. По его словам, страны Центральной Азии в Москве не рассматривают как равноправных партнёров или союзников, а воспринимают исключительно как сырьевую и колониальную базу.

Он также призвал внимательно изучить деятельность организаций и структур, связанных с российским государственным влиянием, включая «Русский дом», пропагандистские медиа и поддерживающую их так называемую «пятую колонну». По мнению Макаренко, эти структуры не представляют интересы русскоязычного меньшинства Узбекистана, а обслуживают интересы империалистической политики.

Журналист подчеркнул, что русскоязычные граждане Узбекистана должны сплотиться вокруг идеи мирного, суверенного государства, выстраивать самостоятельную жизнь без «колониальных хозяев» и защищать свой дом.