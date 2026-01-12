Назначен новый главный тренер национальной сборной Азербайджана по греко-римской борьбе.

Федерация борьбы Азербайджана объявила о подписании контракта с иранским специалистом Мохаммадом Бана. Старшим тренером сборной назначен Нуреддин Раджабов. В состав тренерского штаба также вошли Ровшан Байрамов, Сабах Шариати, Бахруз Хазратипур и Расул Джазини Дорча.

Мохаммад Бана известен своими выдающимися достижениями. Так, под его руководством национальная команда Ирана завоевала три золотые медали на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году, установив рекорд в истории иранской борьбы, а на Олимпиаде в Токио в 2020 году его подопечные выиграли золото и бронзу.