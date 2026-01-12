Трое граждан Саудовской Аравии — Альзаман Махди Али, Альгхабр Мохаммад Хуссейн и Альгхабр Махди Мохаммад — подали апелляцию на решение Сабаильского районного суда, вынесшее им наказание за неэтичные действия на Аллее шехидов.

Апелляция будет рассмотрена в Бакинском апелляционном суде.

Напомним, что решением Сабаильского районного суда они были приговорены к двум годам лишения свободы — отметим, что инцидент произошёл в августе прошлого года. Указанные лица, совершили неэтичные действия на могилах нескольких шехидов и разместили снятое видео в социальных сетях. Альзаман Махди Али, Альгхабр Мохаммад Хуссейн и Альгхабр Махди Мохаммад обвиняются по статье 245 Уголовного кодекса Азербайджана («Надругательство над могилами»).