Завтра, 13 января, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. В ночь на 14 января возможен мокрый снег. Северо-западный ветер усилится, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха составит ночью 5-7, днём 7–11° тепла. Атмосферное давление повысится с 759 мм рт.ст. до 756 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит 80-90%.

В районах Азербайджана в некоторых местах ожидаются переменные дожди, в горных и предгорных территориях – снег. Местами осадки будут интенсивными. Вечером, начиная с западных районов, осадки постепенно прекратятся. Местами туман. Умеренный западный ветер в некоторых местах будет периодически усиливаться.

Температура воздуха составит ночью от 1° мороза до 4° тепла, днём 8–13°, в горах ночью 0–4° мороза, днём от 2° мороза до 7° тепла.