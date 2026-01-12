Цены на золото вновь бьют рекорды. На фоне роста стоимости драгоценных металлов снижается покупательская способность населения. Такая ситуация наблюдается и в Азербайджане, заявила Minval владелица ювелирного магазина в Баку Марьям Мамедова. По ее словам, если раньше в день она продавала 10-12 ювелирных изделий, то сейчас за день максимально удается реализовать не более пяти украшений.

«Сейчас покупатели предпочитают покупать изделия весом в полтора грамма и менее. Можно сказать, что изделия тяжелее продаются с трудом. Но как бы не дорожало золото, азербайджанцы больше приобретают золото пробы 585, она самая ходовая и известна в народе как турецкое золото», — говорит продавец золота.

В основном золото приобретается в качестве свадебного подарка невестам. Но дело в том, что если раньше за 3500 манатов можно было приобрести комплект 750 пробы с бриллиантами, то сейчас за эту цену трудно найти нормальный товар.

Она отметила, что постоянно сталкивается с новостями разного характера и поэтому точно прогнозировать, как поведет себя золото на рынке, достаточно сложно. Периодически поступают сообщения о грядущем росте цен, однако параллельно местами даются прогнозы о падении котировок. Как правило, золото падает в цене на 1-2 маната, но затем внезапно повышается на 5-10 манатов.

В связи с этим можно ожидать, что к концу текущего года рыночная цена 585-й пробы должна превысить 200 манатов. Сейчас грамм изделия из золота данной пробы можно приобрести по 180 манатов. Что касается 750-й пробы золота, то на азербайджанском рынке стоимость данного драгметалла превысила 200 манатов. В зависимости от фирмы цена изделия этой пробы составляет 230-250 манатов за грамм.

Несмотря на то, что местные покупатели предпочитают брать турецкое золото, на самом деле в основном они покупают изделия местного производства, однако нареканий на качество нет. Украшения местных ювелиров не краснеют и не чернеют, уверяет эксперт.

Между тем на фоне роста цен на золото Мамедова рекомендует каждому иметь дома свой небольшой золотой запас. По ее словам, 10-15 граммов никак не отразится на финансовом положении человека. Но вот желающие инвестировать в драгметаллы должны начинать со 100-150 граммов и больше.

«Золото постоянно дорожает в цене. Нужно знать, что, покупая украшение, при его продаже человек теряет 20-30 манатов за каждый грамм. Больше выигрывают те, кто приобрел золота много лет назад. В свое время я продавала грамм по 78 манатов. Те, кто купил тогда, сейчас продают его по 140 манатов», — отметила Мамедова.

Между тем продавцы Центрального универмага Баку в один голос твердят о падении продаж из-за роста цен.

По данным СМИ, биржевая цена на золото на нью-йоркской бирже Comex достигла $4612,7 за тройскую унцию, что стало новым рекордом. Стоимость мартовского фьючерса на серебро также обновила максимум, превысив $84,5 за унцию.

По состоянию на 9:15 стоимость обоих металлов замедлила рост: золото продается на уровне $4588,5 за унцию, серебро — $84,3 за унцию. Цена на платину растет на 4,6%, до $2389,5.

Золото и серебро несколько раз обновили рекорды в декабре 2025 года, в январе их стоимость продолжила расти. Повышение цены на золото в прошлом году было вызвано, в том числе, развернутой президентом США Дональдом Трампом тарифной войной с основными торговыми партнерами.