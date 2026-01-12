Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, предусматривающий отказ в выдаче другим государствам иностранцев и лиц без гражданства, служивших по контракту в Вооружённых силах РФ и участвовавших в боевых действиях.

Документ предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ и запретить экстрадицию таких лиц для уголовного преследования или исполнения приговора. Законопроект также входит в пакет инициатив, предусматривающих запрет на депортацию и административное выдворение из России иностранцев, служивших в ВС РФ.