Европейский союз (ЕС) может ввести новые санкции против Ирана из-за гибели сотен людей в результате жестокого подавления антиправительственных протестов. Об этом заявила в интервью Politico верховный представитель ЕС по внешней политике и вопросам безопасности Кая Каллас.

Она отметила, что против Ирана уже введены санкции за нарушение прав человека, распространение ядерного оружия и поддержку войны России против Украины.

«Я готова предложить дополнительные санкции в ответ на жестокое подавление протестов режимом», — подчеркнула Каллас.