Apple раскрыла способ удаления царапин на алюминиевом корпусе iPhone 17 Pro и 17 Pro Max, сообщает 9to5Mac.

После начала продаж модели пользователи заметили появление царапин. В компании сразу отметили, что проблема не носит массовый характер, а большинство следов можно удалить обычной салфеткой. В конце сентября Apple посоветовала своим сотрудникам протирать устройства соляным раствором.

Журналисты 9to5Mac попробовали очистить небольшие царапины морской водой — содержащаяся в ней соль оказалась эффективнее, чем обычная вода или изопропиловый спирт.

Apple также объяснила, что царапины на витринных устройствах появлялись из-за трения алюминиевого корпуса с металлическими деталями подставок MagSafe. В ответ компания заменила все подставки в магазинах на прорезиненные.