Апелляционный суд седьмого округа США разрешил администрации президента Дональда Трампа перевести войска Национальной гвардии под федеральный контроль, но запретил их развёртывание в штате Иллинойс.

По данным северного командования ВС США, около 500 военнослужащих Нацгвардии прибыли в Чикаго для поддержания правопорядка.

«Ходатайство апеллянтов об административной отсрочке удовлетворено в части, касающейся федерализации Национальной гвардии, и отклонено в части, касающейся развёртывания Национальной гвардии», — говорится в сообщении суда.

Таким образом, администрация получила частичный контроль над войсками, однако их непосредственное использование в Иллинойсе пока запрещено.