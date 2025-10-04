Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в видеообращении выразил надежду на то, что заложники вернутся в ближайшие несколько дней.

Его цитирует The Times of Israel.

Политик заявил, что страна «находится на пороге очень большого достижения», но «это еще не финал». Премьер-министр подчеркнул, что палестинское радикальное движение ХАМАС решило отпустить заложников из-за военного и дипломатического давления.

По словам главы кабмина, делегация Израиля отправится в Каир, чтобы согласовать «технические детали» их освобождения. Переговоры займут несколько дней. Второй этап сделки, как утверждает Нетаньяху, предполагает, что «ХАМАС будет разоружен, а сектор Газа будет демилитаризован».

«Это произойдет либо дипломатическим путем, согласно плану [президента США Дональда] Трампа, либо военным путем, с нашей стороны», — заключил премьер Израиля.