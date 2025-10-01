Россия разрабатывает ответный план на случай конфискации своих активов за рубежом, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Согласно материалу агентства, Москва может национализировать и быстро продать активы, принадлежащие иностранцам, в рамках нового механизма приватизации. Это предполагается как ответ на любые действия Европы по конфискации российских активов за границей.

Источник Bloomberg добавил, что если Европейский Союз начнёт арест зарубежных активов России, Москва может ввести симметричные меры, направленные на защиту интересов страны.