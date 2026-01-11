Президент США Дональд Трамп поручил Объединенному командованию специальных операций США (JSOC) подготовить детальный план возможного вторжения в Гренландию. Об этом сообщила британская еженедельная газета The Mail on Sunday со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, Трамп рассматривает присоединение Гренландии из-за ее стратегического положения и значительных минеральных ресурсов. Отмечается, что интерес к острову продиктован как вопросами национальной безопасности, так и экономическими факторами.

Ранее Дональд Трамп неоднократно публично заявлял о необходимости включения Гренландии в состав США, подчеркивая ее важность для американских интересов в Арктике.