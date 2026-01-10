Захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги произошел в условиях, когда рядом с венесуэльским лидером никого физически не оказалось.

Об этом рассказал посол РФ в республике Сергей Мелик-Багдасаров в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Могу вам сказать прямо, ситуация такова, что на момент захвата [венесуэльского президента Николаса Мадуро] рядом с ним не было никого, по сути, — обратил внимание российский дипломат. — То есть рядом — это в непосредственной близости».

Посол РФ в Каракасе подчеркнул, что были люди, которые находились возле здания и контролировали соседние здания. «Но настолько мощным был ураганный огонь, что, по сути, огонь велся по всему, что шевелится, — объяснил он. — То есть это была очень жестокая операция, никто не собирался никого оставлять в живых с самого начала».

Как отметил посол, станции дальнего обнаружения ПВО в Венесуэле во время атаки США испытывали проблемы со связью и оказались, «по сути, отрезанными от центров принятия решений».

«Что касается российского ПВО, для того, чтобы им грамотно управлять, нужна грамотная связь. Вот на этом этапе были серьезные проблемы. То есть станции дальнего обнаружения оказались, по сути, отрезанными от центров принятия решения», — сказал посол.

«И, по большому счету, действительно много было личного состава в отпусках, поэтому все это не сработало, — продолжил Мелик-Багдасаров. — Плюс, конечно, не исключена версия конспирации, различные сценарии, когда не были своевременно отданы приказы. Этого исключать, конечно, нельзя».

Также Мелик-Багдасаров рассказал, что жена венесуэльского лидера Николаса Мадуро Силия Флорес сама приняла решение следовать за ним, когда его захватили американские военные.

«Те люди, которые были свидетелями, очевидцами этой ситуации, а там были в этом помещении и другие люди, они сказали, что она сама последовала за ним. То есть брали только его, и она пошла за ним сама. Это подвиг», — сказал он.