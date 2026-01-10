В 2025 году Азербайджан увеличил импорт продукции автомобильной промышленности из Турции. Как сообщает Совет экспортеров Турции, за прошлый год в Азербайджан было импортировано автопромышленной продукции на сумму 94,95 млн долларов, что на 1,5% больше, чем в 2024 году, передает Report.

Отмечается, что только в декабре объём экспорта Турции в Азербайджан по данной категории составил 12,262 млн долларов, продемонстрировав рост на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В целом экспорт продукции автомобильной промышленности Турции в 2025 году вырос на 11,6% в годовом выражении и достиг 41,521 млрд долларов, тогда как в декабре показатель увеличился на 8%, составив 3,761 млрд долларов.