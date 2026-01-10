Президент США Дональд Трамп издал указ о защите вырученных от продажи венесуэльской нефти средств на счетах американского Минфина от судебных взысканий. Он опубликован на сайте Белого дома.

В указе говорится, что возможность ареста или возбуждения судебного дела против депозитных фондов иностранных правительств представляет собой чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов.

«Арест или применение других судебных мер в отношении депозитных фондов иностранных правительств существенно помешает нашим важнейшим усилиям по обеспечению экономической и политической стабильности в Венесуэле», — сказано в документе.

Согласно указу, любое наложение ареста, судебное решение, постановление, залог, исполнение, арест денежных средств или иной судебный процесс, за исключением разрешенных случаев, запрещается и считается недействительным.