Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила поддержку протестующим в Иране.

Соответствующее заявление она опубликовала в соцсети X.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что на улицах Тегерана и других городов «звучат голоса иранских женщин и мужчин, требующих свободы — права говорить, собираться, путешествовать и жить свободно».

Она подчеркнула, что Европа полностью поддерживает этих людей и безоговорочно осуждает «жестокое подавление законных демонстраций». Фон дер Ляйен также призвала к немедленному освобождению всех задержанных участников протестов, восстановлению полного доступа к интернету и соблюдению основных прав человека.