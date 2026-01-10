Федерация лыжного спорта Армении ответила на запрос министерства образования, науки, культуры и спорта в связи с тем, что на спортивной форме армянского лыжника во время гонки Tour de ski в Италии было заклеено скотчем название страны-спонсора — Азербайджана.

Об этом сообщил в соцсети президент Федерации лыжного спорта Армении Гагик Саркисян, сообщают армянские СМИ.

«Сообщаем, что упомянутый вами Tour de ski — не просто турнир, а один из этапов Кубка мира по лыжному спорту. Надпись «Азербайджан» была не на костюме, а на номере (под которым выступает спортсмен — ред). Поступок армянского спортсмена более чем понятен, и, полагаем, не нуждается в прояснении», — ответили в Федерации в ответ на запрос Минобрнауки.