В ходе ночного удара России по столице Украины Киеву было повреждено посольство Катара.

Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел страны на официальном сайте.

«Государство Катар выражает свою глубокую обеспокоенность в связи с повреждениями, полученными зданием его посольства в Украине в результате обстрела столицы, Киева, прошлой ночью. Оно подтверждает, что ни один дипломат или сотрудник посольства не пострадали», — сообщили в дипломатическом ведомстве.

В этом контексте Министерство иностранных дел подчеркивает необходимость защищать посольства, дипломатические миссии, штаб-квартиры международных организаций и гражданские объекты от последствий кризисов, а также обеспечить безопасность их персонала в соответствии с международным правом.