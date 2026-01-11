В американском штате Миссисипи задержали 24-летнего мужчину по подозрению в массовом убийстве шести человек, все они приходились ему родственниками. Об этом пишет New York Post.

По версии следствия, вечером 9 января подозреваемый застрелил трех членов семьи в одном доме, после чего угнал грузовик и скрылся. Затем он прибыл в другое место, где, по данным правоохранителей, попытался совершить насильственные действия в отношении семилетней девочки, также являвшейся его родственницей. Попытка не удалась, ребенок был убит. Еще один малолетний ребенок мог стать жертвой, однако подозреваемый скрылся.

Позднее мужчина, как утверждается, застрелил еще двух мужчин — братьев, один из которых служил пастором в местной церкви.

Подозреваемого разыскивали около полутора суток и задержали ночью, примерно в 03:00 по местному времени.

Правоохранительные органы называют произошедшее крупнейшим массовым убийством в округе за последнее десятилетие. В случае обвинительного приговора мужчине может грозить смертная казнь.