Словакия и США заключат в пятницу соглашение о сотрудничестве в атомной энергетике. Об этом сообщил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.

«Словакия и США подпишут в предстоящую пятницу соглашение о сотрудничестве в атомной энергетике», — привело слова премьера информационное агентство TK. Братислава, как следует из сообщения, планирует с помощью Вашингтона расширить сеть действующих в республике АЭС.

Словацкие СМИ проинформировали ранее, что власти страны намерены реализовать проект возведения нового энергоблока мощностью 1 000 мегаватт на АЭС «Богунице» у поселка Ясловске-Богунице на западе страны. Данный энергоблок будет находиться в собственности словацкого государства. Переговоры о его строительстве ведутся с американской компанией Westinghouse.