Чиновники администрации президента США Дональда Трампа провели предварительные обсуждения возможности нанесения удара по Ирану «в случае необходимости».

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их сведениям, переговоры находятся на начальном этапе и представляют собой стандартную часть любого планирования. Собеседники издания отметили, что Ирану не грозит неминуемая атака, курс действий США в отношении исламской республики пока не был согласован, военная техника и солдаты не были переброшены для подготовки к удару.

Трамп на фоне беспорядков в Иране заявил, что США готовы оказать помощь в «стремлении к свободе».

«Иран, возможно, как никогда раньше, стремится к свободе. США готовы помочь», — написал он в Truth Social.