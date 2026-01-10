Военно-морские силы (ВМС) Пакистана успешно провели испытания системы противовоздушной обороны и автономных систем вооружений в ходе учений в северной части Аравийского моря.

Об этом сообщило межведомственное управление по связям с общественностью вооруженных сил исламской республики.

По его информации, запущенная с помощью установки вертикального пуска зенитная ракета средней дальности LY-80 успешно поразила учебную цель в воздухе. В ходе масштабных маневров также были поражены надводные объекты условного противника с помощью барражирующих боеприпасов. Кроме того, пакистанские ВМС в полевых условиях испытали безэкипажные катера, продемонстрировав значительный прогресс в развитии автономных систем вооружений, отмечает ведомство.

За ходом учений наблюдал начальник штаба ВМС Пакистана адмирал Навид Ашраф. Он высоко оценил профессионализм пакистанских военнослужащих и отметил хороший уровень боеготовности ВМС.