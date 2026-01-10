Иранский флаг сняли со здания посольства исламской республики в Лондоне и заменили на дореволюционный «Лев и Солнце».

Кадры публикует Iran Spectator в соцсети X.

Как сообщает The Telegraph, инцидент произошёл у здания посольства Ирана в центре британской столицы. Демонстрант поднялся на балкон дипломатического представительства, снял официальный государственный флаг Ирана и вывесил вместо него триколор с изображением льва и солнца — символ, использовавшийся в Иране до Исламской революции 1979 года.

Происшествие произошло на фоне продолжающихся протестов против иранских властей как внутри страны, так и за её пределами. Флаг «Лев и Солнце» широко используется иранской оппозицией и диаспорой как знак неприятия нынешнего политического режима.

К месту инцидента прибыли сотрудники полиции. Флаг снял сотрудник посольства.