США подстрекают участников беспорядков в Иране к дестабилизации ситуации в стране, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан.

«Весь мир наблюдал, как правительство США, в то время как мы сидели за столом переговоров, ударило по дипломатии и диалогу, совершило преступления против человечности и нарушило все международные нормы и правила, а теперь, полагая, что Исламская Республика Иран похожа на некоторые другие страны, предпринимает те же действия другим путем, подстрекая некоторых к созданию беспорядков и хаоса, в то время как народ Ирана будет крепче, чем когда-либо, поддерживать свою страну и государственный строй», — приводит слова Пезешкиана агентство Tasnim.