В 2025 году Азербайджан импортировал из Турции химические вещества и продукты на $536,632 млн, что на 1,8% больше по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщает Совет экспортеров Турции.

Только в декабре Турция экспортировала в Азербайджан химические вещества и продукты на $48,612 млн, что на 6,1% больше, чем год назад.

За прошлый год общая стоимость экспорта химических веществ и продуктов Турции выросла на 3,9% в годовом сравнении, составив $31 млрд 932 млн, а в декабре снизилась на 0,5%, составив $2 млрд 644 млн.