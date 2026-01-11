Израиль планирует возобновить интенсивные боевые действия в секторе Газа уже в марте, сообщает Times of Israel со ссылкой на источники. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разработала конкретные планы наступления, предусматривающие продвижение вглубь города Газа и смещение демаркационной «жёлтой линии» прекращения огня на запад, в сторону Средиземного моря.

Цель операции — расширение зон, находящихся под контролем израильских войск. По информации издания, речь идёт не о точечных ударах, а о полноценной военной фазе с активным участием сухопутных подразделений. Арабский дипломат отметил, что реализация такого сценария невозможна без прямой поддержки США. Вашингтон настаивает на переходе ко второму этапу перемирия, предполагающему разоружение ХАМАС.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, как сообщает Times of Israel, скептически относится к перспективе разоружения ХАМАС, не веря, что палестинское движение добровольно выполнит условия перемирия. Именно поэтому он поручил ЦАХАЛ заранее подготовить планы новой операции.