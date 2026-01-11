Сенатор Линдси Грэм обратился к иранскому народу на фоне проходящих по стране протестов.

«Ваша храбрость и решимость положить конец угнетению были замечены президентом США, и всеми, кто любит свободу. Когда президент Трамп говорит: «Сделаем Иран снова великим», это означает, что протестующие в Иране должны одержать победу над аятоллой. Это самый ясный сигнал на сегодняшний день, что он, президент Трамп, понимает, что Иран никогда не станет великим, пока у власти находится аятолла и его приспешники», — написал республиканец в соцсети Х.

Сенатор отметил, что «помощь уже в пути».