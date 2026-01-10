Соединенные Штаты в рамках бессрочной договоренности с новыми властями Венесуэлы вскоре начнут перерабатывать и продавать до 50 млн баррелей венесуэльской нефти.

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с топ-менеджерами крупных нефтедобывающих компаний в Белом доме.

«Наши гигантские нефтяные компании будут тратить по крайней мере $100 млрд своих денег, а не средств правительства. Им не нужно правительственное финансирование, но им нужна защита правительства и безопасность», — сказал он.