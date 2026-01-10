Норвежский Нобелевский комитет и Норвежский Нобелевский институт заявили 9 января, что премию мира нельзя передавать или делить. Об этом написала The Washington Post.

Ранее президент США Дональд Трамп пожаловался на Нобелевский комитет, который не дал ему премию мира в 2025 году, а главе оппозиции Венесуэлы Марии Корине Мачадо.

«Я остановил восемь войн, и я думаю, что это стало большим позором для Норвегии», – сказал Трамп, имея в виду решение дать премию не ему.

Глава Белого дома заявил, что примет Нобелевскую премию мира, если нынешний лауреат – Мачадо – предложит ее во время их встречи на следующей неделе.

«После объявления Нобелевской премии ее нельзя отозвать, разделить или передать другим. Решение является окончательным и остается в силе навсегда», – отреагировали Норвежский Нобелевский комитет и Норвежский Нобелевский институт.