10 января 2026 года заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев принял участие в чрезвычайном заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС), посвящённом ситуации в Сомали. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Азербайджана.
Заседание, состоявшееся в штаб-квартире ОИС в городе Джидда (Саудовская Аравия), было направлено на выражение поддержки суверенитету и территориальной целостности Сомали в связи с попытками признания региона «Сомалиленд» независимым государством, а также на обсуждение возможных совместных действий стран-членов ОИС.
Выступая на заседании, Я.Рафиев подчеркнул поддержку Азербайджаном суверенитета, национального единства и территориальной целостности Федеративной Республики Сомали. Он отметил, что Азербайджан, как активный член Контактной группы ОИС по Сомали, будет поддерживать коллективные усилия международного сообщества в этом направлении.
Была подтверждена приверженность Азербайджана нормам международного права и прозвучал призыв к международному сообществу действовать ответственно ради мира, стабильности и безопасности на Африканском Роге и в бассейне Красного моря.
По итогам 22-го чрезвычайного заседания министров иностранных дел ОИС государствами-членами была принята резолюция, выражающая однозначную и решительную поддержку Сомали и её территориальной целостности.
