В январе-августе текущего года турпоток в Азербайджан сократился на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Азербайджан посетили 1 млн 720,5 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 182 стран.

Как сообщает Государственный комитет статистики,

25,5% всех прибывших составляют граждане России, 16,9% — Турции, 7,8% — Ирана, 7,3% — Индии, 4,6% — Саудовской Аравии, 4,1% — Грузии, 4% — Казахстана, 3,4% — Пакистана, 2,4% — Китая, 2,2% — Узбекистана, 2,1% — Израиля, 1,8% — ОАЭ, 1,4% — Украины, по 1,2% — Туркменистана и Кувейта, 1% — Беларуси, а 13,1% — граждане других стран.

За последний год число прибывших из стран Евросоюза увеличилось на 7,5% и составило 73 000 человек, из стран Персидского залива — сократилось на 6,3% — до 287,8 человек, из стран СНГ — на 6,1% — до 600,9 человек, а из других стран выросло на 3,5% — до 758,8 человек.