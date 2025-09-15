В Баку и на Абшеронском полуострове в ночь с 16 на 17 сентября и до вечера 17 сентября ожидаются переменные осадки. Об этом информирует Национальная служба гидрометеорологии.

В некоторых частях полуострова осадки примут интенсивный характер, возможны грозы.

В районах Азербайджана с вечера 16 сентября и до 21 сентября ожидаются переменные осадки, грозы, в отдельных местах возможны ливни, град, в высокогорных районах дождь может перейти в мокрый снег.

Повышение уровня воды в некоторых горных реках может привести к кратковременным селям.