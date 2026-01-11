В Баку и на Абшеронском полуострове 12 января ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Согласно информации Национальной службы гидрометеорологии, юго-западный ветер будет временами усиливаться, но к вечеру станет умеренным. Это может вызвать чувство дискомфорта у метеочувствительных людей.

Температура воздуха ночью составит 4-7° тепла, днем 13-18° тепла. Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью — 70-75%, днем — 45-50%.

В районах Азербайджана ожидается погода преимущественно без осадков, местами возможен туман. Видимость на автодорогах сократится до 500-1000 метров. Умеренный западный ветер будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 0-5° тепла, днем 14-19° тепла, в горах ночью 1-6° мороза, днем 11-16° тепла.