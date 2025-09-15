16 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, утром и вечером местами возможны кратковременные осадки. Будет преобладать северо-восточный ветер, который днем сменится юго-восточным.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 16-19, днем — ​​20-24 градуса тепла.

Атмосферное давление понизится с 769 до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75, днем — ​​55-60%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем ​​местами ожидаются осадки и грозы. В горных и предгорных районах возможны кратковременные ливни и град. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-18, днем — 19-24, в горах ночью 2-7, днем — 7-12 градусов тепла.