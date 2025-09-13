В Непале продолжаются массовые акции протеста, вызванные решением властей о запрете социальных сетей. Политический кризис уже привел к отставке премьер-министра, а новую главу выбрали с помощью ChatGPT, сообщает The Times.

Временно контролирующие ситуацию в стране военные призвали протестующих выдвинуть кандидата на должность главы временного правительства. В качестве инструмента для консультаций активисты использовали чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT.

ИИ рекомендовал кандидатуру бывшего председателя Верховного суда Сушилу Карки. Предложение поддержала сама Карки, а также президент страны.