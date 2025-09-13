Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация может начать расследование по факту вымогательства в отношении финансиста Джорджа Сороса или его семьи, обвинив крупного спонсора Демократической партии в финансировании протестов.

Протестующие «получают деньги за свою профессию от Сороса и других людей», приводит Bloomberg слова Трампа в интервью Fox News.

«И мы будем расследовать дело Сороса, потому что я считаю, что это дело RICO против него и других людей. Потому что это больше, чем просто протесты. Это настоящие волнения», – сказал американский лидер.

Трамп не уточнил, о каком члене семьи Сорос идет речь и какие основания будут использованы в расследовании.