На месте снесенного в Ханкенди здания так называемого «МИД» сепаратистов построят трехэтажное административное здание для Главного управления архитектуры и градостроительства Карабахского региона при Госкомитете по градостроительству и архитектуре Азербайджана.

Новое трехэтажное здание Главного управления будет построено в современном архитектурном стиле с использованием экологически чистых строительных материалов, а его общая площадь составит около 2 тыс. квадратных метров. Планируется, что оно будет сдано в эксплуатацию в начале 2027 года.

В рамках проекта будут созданы современные условия труда для эффективной работы персонала. В здании будут просторные офисы с современным техническим оборудованием, условия для приема граждан и проведения собраний.

Данное сооружение, которое будет возведено в продолжение программы «Великое возвращение», реализуемой в условиях полного восстановления территориальной целостности и государственного суверенитета Азербайджана, послужит укреплению государственного управления в Карабахе и займет достойное место в истории как ценный символ, выражающий непоколебимую волю нашего народа и мощь нашего государства.