В Ханкенди начался демонтаж здания так называемого «МИДа» карабахского сепаратистского режима, который долгие годы выдавался за символ «государственности».

На деле это была обычная коробка, где печатали липовые «визы», раздавали фиктивные аккредитации и устраивали встречи для наивных армянофильских политиков.

Дата выбрана не случайно: именно 2 сентября сепаратисты любили отмечать день рождения своей игрушечной «республики». Теперь в этот день они получили более подходящий подарок — ковш экскаватора по фасаду своего «дипломатического ведомства».