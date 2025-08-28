Во время ночной атаки на Киев Россия ударила даже по дипломатам, нарушая Венскую конвенцию. Повреждено здание миссии Европейского Союза в Украине.
Об этом сообщает министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х.
«Во время ночной атаки Россия также нанесла удар по дипломатам — в прямом нарушении Венской конвенции. Пострадала миссия ЕС в Украине. Это требует не только осуждения со стороны ЕС, но и осуждения всего мира. Мы выражаем солидарность с нашими коллегами из ЕС и готовы оказать помощь», — заявил Сибига.
During the night strike, Russia also targeted diplomats—in direct breach of the Vienna convention. The EU mission to Ukraine was damaged. This requires not only the EU’s, but worldwide condemnation. We express solidarity with our EU colleagues and are ready to provide assistance. pic.twitter.com/NqP1JGJxIy
